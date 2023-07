Hellas Verona | Baroni | “L’obiettivo è la permanenza in Serie A”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La stagione 2022-23 dellaA, è stata senza alcun dubbio una delle più belle ed emozionanti, nella storia del calcio italiano. Non solo perché il Napoli di Luciano Spalletti, è riuscito a vincere il terzo scudetto della sua storia. Ma anche e soprattutto perché, l’atto conclusivo del campionato è stato il bellissimo spareggio salvezza tra Spezia ed, disputatosi lo scorso 11 giugno, e finito 3-1 in favore degli scaligeri. Un match davvero molto combattuto, quello disputatosi in quel del Mapei Stadium, che ha visto prevalere i ragazzi dell’ormai ex tecnico Marco Zaffaroni, autore di una meravigliosa cavalcata verso lainA. Protagonista assoluto della vittoria contro gli Aquilotti, è stato sicuramente la punta belga Ciryl Ngonge, autore di una splendida doppietta, ...

L'in ritiro pre - campionato a Mezzano ha dovuto sospendere gli allenamenti, mentre il Genoa , in ritiro a Moena, ha dovuto cancellare un'amichevole con una formazione ...... abbonati a Dazn, di accedere alla ricca selezione di contenuti live e on - demand di Dazn Milano 25/04/2021 - campionato di calcio serie A / Inter -/ foto Image Sport nella foto: ...Commenta per primo L'è interessato a Elayis Tavsan , attaccante esterno olandese di origini turche classe 2001 in forza al NEC Nijmegen.

Mercato Verona: prosegue la trattativa con Destro, nodo ingaggio TuttoHellasVerona

Ci siamo, dopo giorni di attesa è ufficialmente entrata nel vivo la stagione di calciomercato estiva per l’Hellas Verona di Marco Baroni ed il Torino targato Ivan Juric. Entrambe le compagini sono ...Dopo Jordi Mboula sono in dirittura le trattative che dovrebbero portare in gialloblù gli svincolati Riccardo Saponara e Mattia Destro Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb il primo fungerà di fatto d ...