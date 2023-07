Harry Styles e la polemica sulle regole per fare la fila al suo concerto

Elisa Alloro ci parla del fenomeno Herrya pochi giorni dal concerto del Campovolo alla Rcf Arena di Reggio Emilia di sabato 22 luglio che chiuderà il tour della star britannica.Sale l'attesa per il concerto show dialla Rcf Arena di Reggio Emilia del 22 luglio 2023, ecco alcune delle informazioni utili per di deve raggiungere il Campovolo per quella che sarà l'unica tappa in Italia dell'ex One ...Ha raccontanto Vanity Fair che il cantante, nel corso di uno dei suoi ultimi concerti, ha aiutato un fan incinta a scegliere il nome per il proprio figlio, tra un brano e l'altro. Il cantante, infatti, durante lo show si prende ...

Harry Styles a Campovolo, fan in fila (da una settimana) dettano le regole: «Appello ogni 4 ore e notte obblig ilmessaggero.it

Manca poco al concerto di Harry Styles a Campovolo, in programma il 22 luglio, e già sono tantissime le fan accampate fuori ai cancelli dell’Arena. Lo scopo è quello di riuscire a conquistare il posto ...La Rcf Arena registrato il tutto esaurito: i biglietti per gli otto settori previsti sono stati polverizzati in pochi minuti ...