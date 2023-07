Harry e Meghan pronti ad una “separazione di prova”? Ecco le ultime indiscrezioni dei tabloid inglesi

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La vicende legate alle famiglie reali e in particolare al principee aMarkle hanno sempre suscitato molto interesse. I due hanno coronato il loro sogno d’amore il 19 maggio 2018 nella St George’s Chapel nel Castello di Windsor, anche se stando a quanto riportano ibritannici le cose tra i due non starebbero andando per il verso giusto. In particolare è stato il sito RadarOnline a far sapere chesi si stiano attualmente prendendo un po di tempo. Ma non è tutto, perchè una fonte vicina alla coppia ha dichiarato che la lontananza tra i due sarebbe riconducibile alle differenze culturali e personali. Inoltre, sempre il sito sopracitato ha rivelato chesia in procinto di partire da solo per un viaggio in Africa in cui girerà un documentario; ...