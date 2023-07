“Hai fatto di tutto per farti odiare” | così gli ultras dell’Inter accolgono Cuadrado – Foto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Da anti-nerazzurro ad alternativa a Dumfries. Glinon dimenticano il passato bianconero di Juanaccolto dalla Curva Nord interista in maniera ostile nel giorno del suo arrivo a Milano. I tifosi hanno dedicato all’ex giocatore della Juventus uno striscione con un messaggio molto chiaro: “Fino ad oggi haidiper. Se è altro che vuoi sta a te dimostrare”. Il colombiano questa mattina è arrivato nella sede milanese del Coni per le consuete visite mediche prima dell’accordo ufficiale che lo legherà all’Inter per la prossima stagione, con un ingaggio netto da 2,5 milioni di euro. L'articolo proviene da IlQuotidiano.