Guerra in Ucraina | colpita una base russa in Crimea

per tutta la notte scorsa, ancora bombe, missili e droni russi. Trenta i missili da crociera ... Raid che, a detta dell', avrebbero distrutto nella sola notte di ieri più di 60 mila ...Il capo del servizio di intelligence esterno britannico MI6 ha esortato i russi contrari allaina svolgere operazioni di spionaggio per conto del Regno Unito. Richard Moore ha dichiarato che 'la porta della Gran Bretagna è per loro sempre aperta. Lavoreremo insieme per porre ...Non più lain, inizia 'un nuovo viaggio in Africa'. Incontrando i suoi mercenari in Bielorussia, il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin ha illustrato la missione che li attende, secondo un video ...

Mosca: da domani navi verso Ucraina considerate militari. Si rivede Prigozhin: "Vergogna in Ucraina" - Putin: Occidente ha tratto profitto da accordo sul grano

La guerra in Ucraina giunge al giorno 511. Le truppe russe hanno lanciato una rappresaglia nel porto di Odessa contro le strutture ucraine, dopo che è stato colpito il Ponte di Kerch. Il potente attac ...Guerra per tutta la notte scorsa, ancora bombe, missili e droni russi. Trenta i missili da crociera sparati dal Mar Nero verso le infrastrutture di Odessa, quasi 40 i droni, la maggior parte abbattuti ...