Gualtieri | Roma avrà finalmente il termovalorizzatore

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La decisione del Tar del Lazio che ha bocciato i ricorsi contro ildi Santa Palomba è “importante ” e la “salutiamo con grande favore. Eravamo fiduciosi della forza degli argomenti, della solidità della procedura amministrativa che è partita e che quindi andrà avanti”. Lo ha detto il sindaco di, Roberto(nella foto), a margine di un’iniziativa alla Stazione Tiburtina. “Come ho dettoile tutti gli altri impianti necessari a raggiungere l’autosufficienza e a chiudere il ciclo dei rifiuti e quindi a poter poi migliorare in modo strutturale la qualità della raccolta. “Una città senza impianti è una città che non può avere un sistema ordinario funzionante di raccolta ed è una città che tra l’altro ...

'Non avrei mai pensato di scriverlo: rispetto alla gestione Raggiè ulteriormente peggiorata ed è innegabile che i media siano conmolto ma molto più clementi' . Se qualcuno non conoscesse l'autore di questo tweet, con ogni probabilità non lo ...: "Bene il Tar, ora andiamo avanti" Tempestiva la reazione del sindaco di, Roberto, secondo cui "quella del Tar è una decisione importante che salutiamo con grande favore. ...Questa giornata ci dice quanto sia importante cultura di pace e ripudio della guerra", le parole del Sindaco di, Roberto, dopo aver preso parte insieme al Presidente della Repubblica, ...

Calenda: “Roma è peggiorata con Gualtieri rispetto alla gestione Raggi Il Fatto Quotidiano

Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da comitati, associazioni e comuni dei Castelli Romani contro la realizzazione del termovalorizzatore di Roma. Secondo i giudici ... commentato il ...I legali del comitato No Inceneritore di Santa Palomba stanno vagliando se sussistono le ragioni per un ricorso in Consiglio di Stato ...