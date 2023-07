Green pass | una donna a un agente di polizia | “Applicando l’obbligo vaccinale sarete complici dello sterminio di tutti | anche dei bambini sotto i 12 anni” - VIDEO

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Acceso botta e risposta tra unae undellasui Dpcm e le leggi da rispettare. “Ilnon è legale perché la Comunità europea ha detto che non si può discriminare e le nostre leggi sonoa quelle europee, per cui adesso noi andiamo dai carabinieri o dallaa d

Dopo una mattinata nel corso della quale manifestanti no Vax e nosi erano assiepati davanti al tribunale, Conte e Speranza sono giunti alle 14. Per loro è stato pensato un ingresso ...Per chiudere il cerchio dalstiamo arrivando in gran fretta all'Identità Digitale che viaggerà con la rete 5G, così al prossimo controllo scanner il QR trasmetterà chi non rientrerà nei ...... "Morto Andrea Purgatori dopo una breve e fulminante malattia: nessuna correlazione Ci piace ricordarlo con un video mentre sostiene il 'vaccino' contro il covid, sostiene ile mentre ...

Green pass sanitario: la riforma Oms mina la sovranità degli Stati Pickline

Rec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ...I no green pass hanno continuato a far sentire la propria voce e anche oggi, sabato 13 Novembre, sono state organizzate delle manifestazioni definite “ad alto rischio” di assembramenti. Il comitato “L ...