Grazie al Cyber Resilience Act l’Ue proteggerà i cittadini europei dagli attacchi informatici

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La sicurezza informatica dell’Europa è tanto forte quanto lo è l’anello più debole della catena: dobbiamo assolutamente mettere la cibersicurezza al centro della nostra economia. Ha ragione Ferruccio De Bortoli quando scrive: «Un virus informatico è come un virus sanitario. Cambia la prevenzione, non la sostanza. C’è anche una igiene cibernetica». Il costo, materiale e immateriale, della criminalità informatica è in costante aumento, valutabile intorno ai 5,5 trilioni di euro nel 2021. Non passa giorno senza che vengano segnalati, vulnerabilità, ransomware o simili. Per questo il voto della Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento europeo sulAct (CRA), di cui sono relatore, segna una tappa importante per la cibersicurezza del nostro continente. Con questo atto, vogliamo stabilire requisiti ...