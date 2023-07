Grattachecca | sai perchè si chiama così ed in cosa si differenzia dalla granita?

Leggi su funweek

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Estate, tempo di sole, di mare e di…. I romani doc sono in grado di distinguerla, con la quale spesso si fa confusione e che viene servita nei bar e nelle gelaterie: i turisti e i pendolari, se fortunati, sono riusciti ad assaggiarla da uno dei tipici chioschetti che si trovano a Trastevere, a Testaccio, a Prati o a Ponte Milvio. LEGGI ANCHE – Caldo record a Roma, se vai qui ci sono 20 grandi in meno: è il luogo più fresco in assoluto della Capitale, lo abbiamo capito, sono due cose diverse: andiamo a capire quali sono le differenze principali.: le differenze Laè tipicamente siciliana: le sue origini risalgono alla dominazione araba dell’isola, quando veniva ...