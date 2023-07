Gratta e vinci | c’è un posto che dicono sia magico | quanto hanno vinto in pochi giorni

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Chi acquista spesso, di sicuro è a conoscenza di unche viene definito come “”. Ma di quale luogo si tratta? In molti sono coloro che cercano la fortuna, andando all’acquisto di un, un biglietto dietro al quale si potrebbe nascondere quella cifra capace di dare una svolta alla propria vita.vincenti.- Ilovetrading.itNonostante i numerosi tentativi, non tuttiancora trovato quel biglietto fortunato. Ma esiste un luogo in cui tutto ciò pare che accada molto spesso. Ma dove accade tutto ciò? Come si suol dire, la fortuna è cieca ma in questi, ci vede molto bene. Dove? Al Bar Tabacchi Tucci a Rende, in via Tevere, 8, in proa di ...