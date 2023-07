Gran Bretagna | inflazione giù oltre le attese

(Di mercoledì 19 luglio 2023) su Tg. La7.it -A giugno l'infrena, e lo fa non solo in modo consistente, ma anche superiore alle, attestandosi al livello più ...

Con il via libera della Camera dei lord, ieri, e lo scontato silenzio assenso di Re Carlo, è entrato in vigore inil controverso "Illigal migration bill". Una legge, voluta dal primo ministro conservatore Rishi Sunak, molto molto dura sull'immigrazione. Il cui scopo è scoraggiare gli sbarchi dei ...A giugno l'inflazione infrena, e lo fa non solo in modo consistente, ma anche superiore alle attese, attestandosi al livello più basso in più di un anno. Ed eccolo l'...Ad Abu Dhabi lo scontro tra il team dell'Europa continentale controed Irlanda. In onda venerdì 13 gennaio alle 08.00 1ª giornata su Sky Sport Golf e Uno, sabato 14 gennaio alle 08.00 ...

Con il via libera della Camera dei lord, ieri, e lo scontato silenzio assenso di Re Carlo, è entrato in vigore in Gran Bretagna il controverso "Illigal migration bill". Una legge, voluta dal primo ...Gli economisti: presto per cantare vittoria. L'andamento al ribasso da confermare nel tempo. Ancora tanto lavoro da fare ...