Graduatorie GaE | ecco gli elenchi per il 2023 24 Utili per il 50% delle immissioni in ruolo AGGIORNATO

I docenti già assunti con contratto a tempo indeterminato inclusi nelle variedi assunzione, se vogliano mantenere l'attuale ruolo, devono esprimere rinuncia ...attingendo per il 50% da...Supplenze docenti 2023, come vengono assegnate su posto di sostegno: dagli elenchie GPS, dalleincrociate e dalle MAD... bisogna anche riflettere sull'ordine in cui vengono inserite leper le quali si ...aggiuntivi LEGGI IL DECRETO domanda per attribuzione supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2024 dae GPS ...

Graduatorie GAE, i nuovi elenchi per l’anno scolastico 2023/24 (aggiornamento 19 luglio) Scuolainforma

Faccia a faccia decisivo. L’Ufficio scolastico regionale s’è confrontato con i sindacati di categoria lunedì pomeriggio a Catanzaro. All’ordine del giorno anzitutto le immissioni in ruolo al 50% dalle ...in caso di incapienza delle graduatorie, scorrimento dei docenti senza specializzazione inseriti nelle Gae in una classe di concorso diversa dal sostegno; dopo aver conferito le supplenze dalle Gps ...