GP Ungheria 2023 | Vasseur | “A Budapest la Ferrari sarà determinata Sainz e Leclerc amano il circuito”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il Team Principal della, Frédéric, ha parlato in vista del prossimo Gran Premio diin cui la Rossa arriverà motivata eper fare bene e per invertire la rotta dopo la delusione di Silverstone.ha dichiarato inoltre che ildiè nei cuori die di. Le parole di: “Arriviamo adeterminati a continuare il percorso di crescita iniziato nelle ultime gare con l’introduzione di aggiornamenti tecnici sulla SF-23. A Silverstone le cose non sono andate come speravamo ma in Canada e in Austria abbiamo fatto dei chiari passi avanti e incrediamo ci siano le condizioni per dare a ...