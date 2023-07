GP d’Ungheria del 2023 | orari e anteprima della sessione

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La Formula 1 si reca questo fine settimana all’Hungaroring per il 10° appuntamentostagione. Ecco come seguire il Gran Premio. Lewis Hamilton è il pilota di F1 di maggior successo nella storia dell’Hungaroring, avendo vinto la gara otto volte nella sua illustre carriera, compresa la sua stagione da esordiente nel 2007. Tuttavia, il dominio di Max Verstappen nelsignifica che è improbabile che Hamilton aggiunga qualcosa al suo palmarès questo fine settimana. L’olandese è stato quasi intoccabile in F1 in questa stagione, e la sua vittoria a Silvestone ha segnato il suo sesto trionfo consecutivocampagna e l’ottavo complessivo. Il compagno di squadraRed Bull Sergio Perez ha vinto le altre due gare a Jeddah e Baku, ma la sua recente forma in ...