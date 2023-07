(Di mercoledì 19 luglio 2023) Le opposizioni unite, con l’eccezione di Italia Viva di Matteo Renzi, avevano promesso battaglia. E battaglia è stata. In commissione Lavoro della Camera M5S, Pd, Verdi, Sinistra, Azione e +Europa, sono riusciti a far slittare – se ne riparlerà oggi – il voto sull’emendamento soppressivo al testo che prevede l’introduzione di una soglia minima di retribuzione di 9 euro lordi l’ora attraverso il filibustering, ovvero l’ostruzionismo. Con cui si punta a sabotare i piani della maggioranza, che punta a bloccare tutto già in commissione, e arrivare poi in Aula allo scontro finale. Anche se una volta in Aula la maggioranza è pronta a far passare il suo emendamento soppressivo e ad affossare il. La discussione generale a Montecitorio è in calendario per fine luglio. Qualora anche l’Aula dovesse respingere il...

Commenta per primo Paolo Di Nunno parlapeli sulla lingua. Il patron del Lecco , vincitore dei playoff di Serie C ma almeno per il ... Mi aspetto un intervento del, tutta l'Italia parla di ......del processo dell'Aia per la riconversione ambientale e sul revamping dell'altoforno Afo 5il ... "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri replica il- saranno definiti i ...E di quali verità stava parlando il dem " Questi sono i fondi che vi siete intascatofare ... il "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali" per cui Zaia avrebbe firmato un accordo con il...

Governo senza ritegno: pioggia di balle sul salario minimo LA NOTIZIA

Governo senza ritegno contro il salario minimo: ce l'hanno 30 Paesi Ocse su 38, ma per Tajani è roba da Urss. Le opposizioni unite, con l’eccezione di Italia Viva di Matteo Renzi, avevano promesso bat ...La scelta del Governo Meloni, attuata con l’approvazione della legge di bilancio 2023, di tagliare i fondi per gli affitti e per la morosità incolpevole ...