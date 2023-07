Gorizia | sindaca contro bagnanti musulmani | Inaccettabile che vadano in acqua vestiti

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La spiaggia di Marina Julia a Monfalcone () è meta turistica e dunque è “il comportamento degli stranieriche entrano abitualmente incon i loro: una pratica che sta determinando sconcerto e che crea insopportabili conseguenze alla salvaguardia del decoro”. E’ quanto scrive in una lettera aperta alla comunità musulmana locale ladi Monfalcone, Anna Maria Cisint. “Chi viene da realtà diverse dalla nostra ha l’obbligo di rispettare le regole e i costumi – aggiunge – La pratica di accedere sull’arenile e incon abbigliamenti diversi dai costumi da bagno deve cessare” L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo scrive in una lettera aperta la sindaca di Monfalcone (Gorizia), Anna Maria Cisint riferendosi a quanto avviene sulla spiaggia di Marina Julia "diventata in questi anni uno degli arenili più ...