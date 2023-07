Google Foto vuole obbligarvi ad attivare notifiche e backup

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Alcuni utenti stanno visualizzando un nuovo banner nell'app di, scopriamo insieme di cosa si tratta e come disattivarlo L'articolo proviene da TuttoAndroid.

... verrà chiesto agli utenti di caricare sul sito www.giottolafabbricadeicolori.it unadel loro ... prevede l'attivazione di TikTok, Facebook, Instagram, campagnedisplay, siti FILA e Diario ...... fai tap sul pulsante Inizia la prova gratuita e procedi all'attivazione tramitePlay. Se ... fai tap sulla tua, in alto a destra, premi sulla voce Pagamenti e abbonamenti e seleziona l'...In allegato lecon tutte le tipologie di abbonamento CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Google Foto: nuovi effetti video per Pixel e abbonati a Google One ... IlSoftware.it

Google chiude un servizio di cui nessuno sentià la mancanza ma che, senza che l'utente lo sappia, potrebbe contenere delle foto che non meritano di essere cancellate.Google Pixel 8 Pro, condivise in rete nuove interessanti indiscrezioni sulla scheda tecnica del smartphone top di gamma di Google in arrivo il prossimo autunno ...