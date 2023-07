Goletta dei Laghi | inquinati quattro dei sei punti campionati sui laghi di Fondi | Sabaudia e Fogliano

laghi 2023 arriva in Abruzzo per presentare i dati sulle analisi microbiologichebacini lacustri di Bomba e di Scanno: tutti entro i limiti i quattro punti campionati dal team di ...- Cooperativa Produttori Nocciole di Ronciglione, commenta l'invito a partecipare all'evento 'Laghi 2023 ' in cui verranno presentati i risultati delle analisi diVerde sullo ...SCANNO -Laghi 2023 arriva in Abruzzo per presentare i dati sulle analisi microbiologichebacini lacustri di Bomba ( Chieti ) e di Scanno ( L'Aquila ): tutti entro i limiti i quattro punti ...

Goletta dei Laghi 2023 arriva in Abruzzo: entro i limiti di legge i punti ... Goletta Verde

L'imbarcazione della storica campagna di Legambiente approderà nel porto. Venerdì prossimo l'avvio in Calabria della nuova edizione ...60 panetti non sono sfuggiti ai controlli della Finanza. La Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona, nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguit ...