Goldman Sachs chiude trimestre con un utile in calo del 58%

Goldman Sachs delude le attese: tutta colpa delle svalutazioni per GreenSky e del settore immobiliare Borse.it

Goldman Sachs chiude il secondo trimestre con un utile netto in calo del 58% a 1,22 miliardi di dollari. I ricavi sono scesi dell'8% a 10,9 miliardi.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 lug - Goldman Sachs ha chiuso il secondo trimestre 2023 con un utile netto di 1,22 miliardi di dollari, in calo del 58% rispetto allo stesso periodo di un a ...