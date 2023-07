Gli uomini che allattano | la teoria della saliva e altre fantasticherie del mondo woke

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Forse la domanda «what is a woman?» non era del tutto centrata, forse la domanda da fare era «what is a mother?». Mika Minio-Paluello, responsabile delle politiche per il clima e l’industria presso il Trades Union Congress ed economista dell’energia, è stata intervistata da ITV sull’aumento del costovita: la vediamo che lava i piatti con una spugnetta, spugnetta che evidentemente non aveva mai tenuto in mano in vita sua, poi prende un piccolo catino con dentro tre magliette e riempie la lavatrice, e ti credo che hai le bollette alte se la fai andare con mezzo carico, meno male che sei laureata. Durante l’intervista dice: «A mum like me». Mika Minio-Paluello è un uomo con disforia di genere, il che non lo rende donna e nemmeno mamma, il che non gli conferisce meno dignità rispetto a un altro essere umano. La cosa che fa ridere è che per rappresentare la mamma e ...