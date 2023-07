Gli artisti del Rossobastardo Live tornano sempre

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L'affettuoso ricordo delcontinua a richiamare alla Cantina delle Genialità Emergentidiventati ormai famosi cheda ogni parte del Mondo per esibirsi nei Palcoscenici Italiani più qualificati. Dopo la splendida serata con John Kelly, uno degli animatori dela New York, e tutto il gruppo di “God's Fool” in Italia per la rappresentazione dello spettacolo di Martha Clarke ispirato a San Francesco, ieri – a 14 anni di distanza - sono tornati alla “Casa Madre” di Bastardo alcuni grandipresenti all'Umbria Jazz di Perugia. Tra questi Quentin Baxter - il batterista Jazz di Charleston - tra i primissimidel Festival dei Due Mondi ad entrare nel 2009 in quell'Osteria del ...