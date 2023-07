Gli artigiani e lo sviluppo della Toscana |   ' Infrastrutture | credito e Pnrr sono le priorità

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Per Tonini di Cna 'manca manodopera e alcuni comparti continuno a soffrire'. Lamioni (Confartigianato): 'Il Pil resta inferiore al dato pre - Covid. Incognita inflazione'

Per Tonini di Cna 'manca manodopera e alcuni comparti continuno a soffrire'. Lamioni (Confartigianato): 'Il Pil resta inferiore al dato pre - Covid. Incognita inflazione'Oggi toccherà a sindacati,, Alleanze Cooperative e Unicoop. "L'obiettivo della cabina di regia - chiarisce Fitto - è intervenire sulle criticità e coordinare tuttiinterventi in campo, ...Ieri il primo round che proseguirà anche oggi con le associazioni delle piccole imprese,, le cooperative e poi i sindacati. In attesa della rate Ue Il ministro si mostra ottimista sui ...

Gli artigiani e lo sviluppo della Toscana: "Infrastrutture, credito e Pnrr ... LA NAZIONE

Per Tonini di Cna "manca manodopera e alcuni comparti continuno a soffrire". Lamioni (Confartigianato): "Il Pil resta inferiore al dato pre-Covid. Incognita inflazione" ...La Riviera delle Palme si accende con la moda d’autore degli artigiani del territorio. Due le serate allestite con la nona edizione di ‘Fashion Mood – Eccellenze in passerella’, la sfilata di moda pro ...