Giustizia | Maria Falcone | concorso esterno? ' bene il dietrofront | governo mantenga la rotta'

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Mi sembra che il buon senso abbia prevalso dopo lo scivolone del ministro. Anche perché chiunque abbia un minimo di conoscenza del fenomeno mafioso non può che opporsi all'idea di toccare uno strumento che ha dato un contributo fondamentale alla lotta a Cosa nostra punendo connivenze che altrimenti sarebbero rimaste impunite. Mi ha fatto piacere che ci sia stata una presa di posizione netta, in particolare dalla presidente del Consiglio e dal sottosegretario Alfredo Mantovano. Tornare sui propri passi quando si è fatto un errore è sempre un gesto apprezzabile". Così, sorella di Giovanni, in un'intervista al Corriere della Sera. "Io ripeto da 31 anni l'insegnamento di Giovanni: il rispetto delle istituzioni viene prima di tutto e le istituzioni sono una cosa e le persone che le rappresentano, peraltro ...

“Vorrei sapere cosa è successo davvero a mia sorella. Ci dissero che si era suicidata per il dolore causatole dalla morte del magistrato Paolo Borsellino. Ma io non ne sono convinta”. A parlare a Tgco ...La sorella di Rita Atria non si arrende e cerca ancora giustizia e verità per la ragazza: è la settima vittima della strage di Via d'Amelio ...