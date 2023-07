Giovanni Falcone nuovo Managing Director di Citroën in Italia

TORINO -è il nuovo Managing Director di Citroën in Italia nell'ambito dell'organizzazione di Stellantis Italy, di cui il Country Manager Santo Ficili è il Responsabile. Originario di Arona, ...Il presule della diocesi cassanese, in un messaggio ha ricordato quel terribile evento, con le parole di Paolo Borsellino, pronunciate in memoria dell'amico: "La lotta alla mafia non ......sentenza i giudici della corte d'assise d'appello di Caltanisetta che processano il capomafia Matteo Messina Denaro per le stragi che costarono la vita ai giudici Paolo Borsellino e. ...

La Commission Straordinaria di Nettuno annuncia che i Giardini della Finanza saranno intitolati alle figure indimenticabili dei giudici Parolo Borsellino ...Proprio come alcuni suoi amici e colleghi, quali Giovanni Falcone, Rocco Chinnici e Antonino Caponnetto. Ucciso solo un paio di mesi dopo Falcone, Borsellino è diventato a sua volta un martire di Cosa ...