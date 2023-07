Giorgia Meloni | “Patrick Zaki domani in Italia | ringrazio al Sisi per gesto importante”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La presidente del Consiglio: "Voglio ringraziare l'intelligence e i diplomatici, siani che egiziani, che in questi mesi non hanno mai smesso di lavorare per arrivare alla soluzione auspicata" “ha oggi ricevuto la grazia dal presidente della Repubblica egiziana e voglio ringraziare il presidente alper questomolto”. Così la presidente del Consiglioin un videomessaggio dopo l’annuncio della grazia allo studente da parte del presidente dell’Egitto. “Fin dal nostro primo incontro a novembre, io non ho mai smesso di porre la questione e ho sempre riscontrato da parte sua attenzione e disponibilità. E voglio ringraziare l’intelligence e i diplomatici, siani che egiziani, che ...

Lo afferma in un videomessaggio la presidente del Consiglio,. "E voglio ringraziare - prosegue- l'intelligence e i diplomatici, tanto italiani quanto egiziani, che in questi ...Non ci sta a farsi mettere nell'angolo su quel che considera probabilmente una delle principali figure del suo Pantheon d'ispirazione.di buon mattino arriva a Palermo per partecipare alle celebrazioni del trentunesimo anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino, dilaniato da una bomba della mafia. Viene ...Il governolo sa e difatti ha forse gradito il compromesso (vedremo i commenti nei prossimi giorni, e quanto è farina dei buoni uffici dei diplomatici italiani). Il che va in scia rispetto a ...

AGI/Vista - "Patrick Zaki ha oggi ricevuto la grazia dal presidente della Repubblica Egiziana e voglio ringraziare il presidente al-Sisi per questo gesto molto importante. Fin dal nostro primo incontr ...Il partito di cui il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è leader continua a non avere rivali. Fratelli d'Italia svetta tra le forze ...