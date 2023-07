Gigi Hadid arrestata per possesso di marijuana alle isole Cayman

(Di mercoledì 19 luglio 2023)è statacon l’accusa didie di accessori per l’uso di sostanze stupefacenti dopo essere volatadagli Stati Uniti la scorsa settimana. Secondo quanto riporta Tmz, la modella è atterrata con un jet privato all’aeroporto internazionale Owen Roberts il 10 luglio. E ha pagato una multa di mille dollari per essere rilasciata., cosa è successo Appena è atterrata, il 10 luglio, con un jet privato, è stataall’aeroporto internazionale Owen Roberts, insieme all’amica Leah Nicole McCarthy. Quando i loro bagagli sono stati ...

