GF Vip | piovono critiche su Elenoire Ferruzzi | “Sono incinta | è successo nella casa”

Ad ogni modo, non è da escludere che l'imprenditore possa essere chiamato per partecipare al Gran Hermano(la versione spagnola del GF), che dovrebbe avere inizio nel prossimo autunno. Chissà.Quello che all'ex concorrente del Grande Fratellodeve essere sembrato un dolce pensiero da condividere è stata considerata una scelleratezza da altri che sostengono che mettere così vicino a un ...Così,insulti e rabbia, almeno fino al ritorno alla vittoria dei nobili decaduti. È quello ... Come a dire: "La mia vita non è soddisfacente, ma almeno anche ildi turno sta andando in ...

GF Vip, piovono critiche su Elenoire Ferruzzi: "Sono incinta, è ... DailyNews 24

Daniele Dal Moro nuovo tronista in Spagna La rivelazione e la reazione del web: ecco perché è stato criticato ...Tra i tanti vip ‘piovuti’ sul Centrale del Foro Italico, c’era anche Daniele De Rossi – ex capitano della As Roma, campione del mondo 2006 con la Nazionale italiana e con un’esperienza in Argentina, c ...