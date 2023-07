Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi su Edoardo Donnamaria | “Ho fatto di tutto per questo ragazzo | non ditemi che…”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Dopo poco più di due mesi di convivenza,, ex protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, hanno deciso di lasciarsi. A rendere pubblica la notizia della rottura fu la stessa, mostrandosi in lacrime durante una diretta social registrata il 24 giugno. In quella occasione, l’influencer salernitana spiegò: Posso solamente dire che ci ho messoin questa storia. Hodiper non farla finire. Ma lui probabilmente mi tratta apposta male perché vuole. Vuole pensare a fare il cantante, e va bene glielo faccio fare. Un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia, che speravano in uno dei tanti litigi che hanno caratterizzato la loro turbolenta storia ...

La conferma è arrivata direttamente da Sonia Bruganelli , che ha smentito la partecipazione allo show delle due ex concorrenti del Grande FratelloFiordelisi e Sophie Codegoni ad ...Arriva l'ennesima conferma della fine della storia:Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria , la coppia che ha fatto tanto discutere durante e dopo l'ultima edizione del Grande fratello, non stanno più insieme. I loro fan, ribattezzati ...... anche lui ex concorrente del Grande Fratello. "Fiordelisi mi ha denunciato", parla Fabrizio Corona 'Fiordelisi è famosa perché io l'ho aiutata. - esordisce Corona - Giacomo ...

Gf Vip 7, Gianluca Benincasa scrive ad Antonella Fiordelisi Isa e Chia

Momento no per la ex concorrente del GFVIP Antonella Fiordelisi: il suo ex le scrive una lettera infuocata dove svela retroscena spinosi!Intervista a Fabrizio Corona che ci parla della sua estate con la fidanzata Sara, dell'amicizia con Belen e dello screzio con la Fiordelisi ...