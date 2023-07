Geronimo La Russa | La festa con furto a casa di Roberto Vecchioni? Falsità

Il cantante ha raccontato di una festicciola a casa, dove sarebbe stato presente ancheLa. 'Per la prima volta mia figlia volle fare una festicciola da sola in casa con quattro amiche',...Il cantautore Roberto Vecchioni ha rispolverato un aneddoto che riguarda il figlio maggiore del presidente del Senato Ignazio La, il presidente dell'Aci Milano. Il fratello di ....... 'È passato tanto tempo e la posso raccontare, anche perché ormai è andata in prescrizione', ha premesso Vecchioni, che non ha mai pronunciato esplicitamente il nome La. La storia ...

Vecchioni e quella volta che Geronimo La Russa con gli amici si imbucò alla festa di sua figlia: "Mi rubarono…

Fa una strana impressione pronunciare nella stessa frase i due nomi: Roberto Vecchioni e Geronimo La Russa. L’improbabile associazione ha preso forma lunedì, nella… Leggi ..."Ho dato mandato al mio avvocato Vinicio Nardo affinché tuteli in ogni sede competente la mia onorabilità". Così Geronimo La Russa, il figlio maggiore di Ignazio La Russa, risponde alle parole pronunc ...