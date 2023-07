Geronimo La Russa | “Da Vecchioni discredito e falsità | ho dato mandato a legale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il figlio del presidente del Senato: "Allibito per la notizia pubblicata dal Fatto Quotidiano" “Sono allibito per la notizia pubblicata dal Fatto Quotidiano, con richiamo in prima pagina, dal titolo ‘ricorda:e soci mi rubarono pure le mutande’ ripreso poi parzialmente dal sito Dagospia e da altri”. Lo dichiaraLain merito al pezzo del Fatto quotidiano che riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Roberto, al festival “La Gaberiana” in un’intervista con Andrea Scanzi, sugli eventi accaduti in casa sua durante una festa organizzata dalla figlia all’epoca 14enne. “, che già all’epoca in cui ero minorenne incentrò le sue attenzioni solo sul figlio diciasettenne di un deputato di destra, cioè mio padre, a distanza di 26 anni dovrebbe ...