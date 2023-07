Georgina Chapman | «Nonostante tutto | disegnare abiti da sposa è la mia gioia»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ex moglie di Harvey Weinstein, attuale compagna di Adrien Brody, ma sopratimprenditrice di talento e designer di successo, fondatrice del brand Marchesa:si racconta in occasione del lancio della sua ultima collezione bridal per Pronovias. Tra ispirazione creativa e personale visione romantica