George Clooney affitta villa Oleandra | gli eventi privati sul Lago di Como saranno super costosi | ecco la cifra da capogiro

da sempre è innamorato dell' Italia , ma soprattutto della sua villa sul Lago di Como . E nonostante i suoi tanti impegni non ha alcuna intenzione di vendere il suo gioiello, villa ...Poco prima, invece, il pubblico ha salutato un'altra variante di Batman, quella interpretata tempo addietro da. Un colpo di scena che tuttavia non dovrebbe avere seguito nel nuovo ...ha dichiarato che attori e sceneggiatori non riescono ad arrivare a fine mese e che questo sciopero è "un punto di svolta per la nostra industria". Tom Cruise che nei giorni scorsi è ...

George Clooney affitta villa Oleandra per eventi privati: ecco a che cifra TGCOM

George Clooney da sempre è innamorato dell'Italia, ma soprattutto della sua villa sul Lago di Como. E nonostante i suoi tanti impegni non ha alcuna intenzione di vendere il ...George Clooney mette in affitto villa Oleandra sul lago di Como per eventi privati. Ma la cifra è proibitiva: ecco quanto costa usarla.