Genova | incendio all' ospedale San Martino | evacuato un piano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Un vastoè divampato all'Sandila notte scorsa. A prendere fuoco, probabilmente a causa di un corto circuito, è stato un gruppo di continuità nella rianimazione del terzodel monoblocco. Non si registrano feriti né intossicati, ma i reparti sono stati evacuati e 25 pazienti trasferiti, di cui 16 ricoverati in rianimazione spostati nelle sale operatorie, dove gli interventi programmati saranno temporaneamente sospesi. Garantita invece l’attività emergenziale, fa sapere la direzione dell’Azienda sanitaria. Alte colonne di fumo si sono viste da tutto il quartiere sul tetto del monoblocco, così come dalle vie limitrofe al policlinico sono arrivate le segnalazioni di un forte odore di gomma bruciata.

