Genoa | Retegui si avvicina | le conferme dall'Argentina

Passi in avanti per Mateoal. L'attaccante oriundo, nato in Argentina ma con avi siciliani, si avvicina al calcio europeo e dall'Argentina, su Olé, scrivono sicuri: al Boca Juniors è pervenuta un'offerta "...Nel caso non dovesse arrivare Mateo, che ricordiamo essere la priorità di Gilardino, ilpotrebbe affidarsi ad un ex come Piatek. L'usato garantito ma ormai passato di moda. Ma anche su ...Operazione complicata, anche per la risonanza che ha dato la Nazionale italiana a, lanciato da Roberto Mancini nell'ambito della ricerca di un bomber per Euro 2024 . Ma ilprova a intensificare i contatti col Boca Juniors per il classe 1999 nell'ultima stagione in ...

Retegui vicino al Genoa Parla l'attaccante: "Probabile che siano le mie ultime partite al Tigre" TUTTO mercato WEB

L'Inter incontra gli agenti di Morata e intanto prova a chiudere per Sommer. Psg e Manchester United frenano per Osimhen: De Laurentiis chiede 200 milioni, troppo ...Mateo Retegui e il Genoa, la trattativa con il Boca Juniors prosegue e filtra ottimismo per la riuscita: il Grifone pagherebbe 15 milioni ...