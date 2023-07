(Di mercoledì 19 luglio 2023) A causa dell'ondata di calore che sta investendo l'Italia, e in particolare, aldella capitale sono state adottate misure speciali per tutelare gli. I custodi dello zoo offrono a ...

A causa dell'ondata di calore che sta investendo l'Italia, e in particolare Roma, al Bioparco della capitale sono state adottate misure speciali per tutelare gli animali. I custodi dello zoo offrono a ...... i, il caffè e i distillati, è affidata a sette artigiani del gusto, produttori agroalimentari di livello assoluto, uniti a ristoratori e vignaioli dediti alla valorizzazione del, dei ...L'ouverture - così come la chiusura con i dolci, i, il caffè e i distillati - sarà affidata ... uniti a ristoratori e vignaioli attorno ad uno stesso progetto: la valorizzazione del, dei ...

Gelati e cibo ghiacciato per gli animali del Bioparco di Roma Libero Tv

Milano, 19 lug. (askanews) - A causa dell'ondata di calore che sta investendo l'Italia, e in particolare Roma, al Bioparco della capitale sono state adottate misure speciali per tutelare gli animali.Ferrero continua la sua espansione nel mondo dei fast food con nuovi accordi con KFC e Burger King, che lanceranno nuovi gelati alla Nutella.