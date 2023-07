GB | inflazione giù | oltre le attese

(Di mercoledì 19 luglio 2023) su Tg. La7.it - Gran Bretagna A giugno l'in Gran Bretagna frena, e lo fa non solo in modo consistente, ma anche superiore alle, attestandosi al livello più ...

La7.it - Gran Bretagna A giugno l'in Gran Bretagna frena, e lo fa non solo in modo consistente, ma anche superiore alle attese, attestandosi al livello più basso in più di un anno. Ed ...Roma, 19 lug. Il tasso diannuo dellarea delleuro e' stato del 5,5% a giugno 2023, in calo rispetto al 6,1% di maggio. Un anno prima, il tasso era 8,6%. Linflazione annuale dellUnione Europea e' stata del 6,4% nel ...Stacca tutti invece (+1,3%) Londra, spinta sin dalla mattinata dal dato sull', migliore ... che però procede un po' in ordine sparso:Unicredit, Bpm, Bper, su Intesa e ...