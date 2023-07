Gall vince tappa regina al Tour | Vingegaard resta leader

(Di mercoledì 19 luglio 2023) COURCHEVEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Felixtrionfa nella 17esimadelde France, la Saint Gervais Monte Bianco-Courchevel di 166 chilometri con arrivo in quota. Nella frazionedell'edizione 110 della Grande Boucle. l'austriaco dell'AG2R Citroen Team ha anticipato il britannico Simon Yates (Team Jayco Alula) di 34? e lo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain Victorious) di 1'38”. Jonasipoteca invece la vittoria finale sfruttando anche la crisi di Tadej Pogacar al 14 chilometri e dopo la caduta nei primi chilometri: il campione danese della Jumbo-Visma ha spinto sul tratto finale del Col de la Loze, lo sloveno invece ha accumulato un ritardo di 5'47” dall'avversario. I distacchi sono ormai incolmabili: il corridore della Uae Emirates ha 7'35” di ritardo mentre Adam Yates, in terza ...

