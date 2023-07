Gaeta | parte la riqualificazione dell’ex Avir

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 19 luglio 2023)– Sono iniziati, all’interno, i lavori relativi alla ristrutturazione del manufatto presente nell’area mercato settimanale, che sarà interessato da lavori di messa in sicurezza e, al fine di offrire servizi indispensabili e necessari per cittadini e commercianti. Il progetto, finanziato per 200mila€ dalla Regione Lazio, attraverso lacipazione al bando di “concessione di contributi per ladelle attività commerciali su aree pubbliche di cui alla L.R. 22 settembre 2019 (TUC) annualità 2021 – Attuazione D.G.R. n. 934/2020”, e per altri 200mila€ dall’Amministrazione comunale, ha trovato la condivisione di intenti e la collaborazione dell’Associazione Nazionale Ambulanti – che sottolinea l’importanza della ...