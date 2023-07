Gabry Ponte | sold out a Milano e nuova data a Torino

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Èout ladiprevista per il 27 gennaio al Mediolanum Forum di. A grande richiesta, si aggiunge un secondo imperdibile show il 2 marzo al Pala Alpitour diè il dj e produttore italiano dei record, le sue hit hanno conquistato intere generazioni con oltre 3 miliardi di stream globali, oltre 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 2 dischi di diamante, 39 dischi di platino e 22 oro.festeggia dunque i suoi 50 anni e 25 di carriera e si regala due eventi nei palasport che si preannunciano memorabili. Durante i live l’artista ripercorrerà la sua incredibile carriera attraverso le sue hit più famose, con scenografie, effetti speciali e visual che nessun DJ ...

A 5 mesi dall'evento con il quale celebrerà i suoi 50 anni e i 25 di carrierapuò festeggiare il soldout milanese. La data del 27 gennaio al Mediolanum Forum di Milano è esaurita e così il dj aggiunge un secondo show: il 2 marzo al PalaAlpitour di Torin, la sua ...a ggiunge una data al suo tour '25 anni di dance' il 2 marzo al Pala Alpitour di Torino che vedrà l'artista tornare a esibirsi nella sua città. Oltre 3 miliardi di stream globali, oltre 15 ...Serata Disco conSaràa concludere il lungo weekend di appuntamenti tra musica e spettacoli con la sua performance di domenica sera alle 21, per tutti gli amanti della disco, ...

Gabry Ponte raddoppia: dopo il sold out a Milano, arriva la data al PalaAlpitour di Torino La Stampa

La data di Milano di Gabry Ponte è sold out. Il dj annuncia una nuova data a Torino il 2 marzo. Tutte le info sui biglietti. È sold out la data di Gabry Ponte prevista per il 27 gennaio al Mediolanum ...Gabry Ponte a ggiunge una data al suo tour '25 anni di dance' il 2 marzo al Pala Alpitour di Torino ...