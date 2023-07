Future Hits Live 2023 | nel cast anche Bresh | Ernia e Tedua

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nella line up delche si terrà all’Arena di Verona tre grandi nome dell’urban italiano:Dopo l’incredibile successo della prima data della 2ª edizione del, che ha illuminato il Centrale del Foro Italico di Roma il 10 giugno, a grande richiesta, il Festival della Generazione Zeta raddoppia e ritorna il 30 agosto nell’incantevole Arena di Verona. L’iconico teatro all’aperto, che ha ospitato i più importanti nomi della musica italiana ed internazionale, darà questa volta il benvenuto agli artisti di oggi e di domani, pronti a offrire uno spettacolo straordinario, perfettamente in linea con il gusto e le aspettative della Generazione Zeta. In ...