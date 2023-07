(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos Salute) - Erogazione dellebasate sull’innovazione, più, vicini al paziente e. Questa la strada che i leader italiani della sanità indicano come nuovi paradigmi di erogazione dellenel2023, il più grande studio n

Questa la strada che i leader italiani della sanità indicano come nuovi paradigmi di erogazione delle cure nelIndex 2023, il più grande studio nel suo genere sul settore a livello ...Celli: 'Pnrr occasione unica ma serve sforzo di sistema' . 'IlIndex 2023 offre indicazioni interessanti su come sara' il futuro dell'assistenza sanitaria, sempre piu' integrata e connessa, con punti di accesso distribuiti sul territorio, al di ...Index 2023: il 74% dei leader investe nella IA . Cresce la fiducia nell'intelligenza artificiale: tre leader su 4 (74%) stanno attualmente investendo in IA, piu' della media globale (59%)...

Future health index, digitale e Ai per cure più efficienti e sostenibili Tiscali Notizie

Questa la strada che i leader italiani della sanità indicano come nuovi paradigmi di erogazione delle cure nel Future Health Index 2023, il più grande studio nel suo genere sul settore a livello ...Queste le principali tendenze che emergono dal Future Health Index 2023 di Philips, "il più grande studio sul settore dell’Health Technology a livello mondiale", comunica la Società, che analizza ...