Fuori dalla Rai perché ha 0nlyFans? “Avrebbe fatto storcere il naso”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ainett Stephens non tornerà nel cast fisso de Il Mercante In Fiera su Rai 2“troppo grande” come sottolineato da Pino Insegno ai microfoni di DavideMaggio.it. Pino Insegno: “Ecconon tornerà Ainett Stephens al Mercante In Fiera” https://t.co/80en6fc0i1 — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 12, 2023 A giorni di distanzapolemica è stato proprio il famoso portale televisivo a interpretare in maniera diversa le parole di Pino Insegno (“le parole del conduttore ai nostri microfoni sarebbero da intendersi come diplomatiche, quel “è diventata un po’ più grande”, dopotutto potrebbe intendersi come “avrà altre priorità”); svelando poi un’indiscrezione su quello che sembrerebbe essere il reale motivo dell’allontanamento di Ainett Stephens dal programma. Due lettere: O e F. “A far propendere per l’esclusione di Ainett non ci ...