... punta centrale, classe 2003, 184 centimetri, piede destro, va a rinfoltire il reparto d'... classe 2006, alto 182 centimetri, che, nelle precedenti 2 stagioni, è stato aprima con l'...8.15 - Nome nuovo per l'dell'Inter: spunta anche la candidatura di Norberto Beto. DOMENICA ... Bologna,, Genoa e Torino. 13.33 - La Juventus lo ha corteggiato, ma il futuro di Thomas ...... reduce dalla promozione con il. Nelle prossime ore toccherà a Francesco Cassata in arrivo dal Genoa. Il nuovo obiettivo per l'è ora Mirko Antonucci del Cittadella, autore di 11 ...

Frosinone: in attacco può arrivare un figlio d'arte Calciomercato.com

Nome nuovo per il mercato del Frosinone, dato sulle tracce dell'attaccante olandese Sydney van Hooijdonk (classe 2000), nella scorsa stagione in prestito all'Heerenveen ma di proprietà del Bologna.Svolta per l'agguato di Alatri. I due erano sospettati da tempo di aver assassinato il 30 gennaio scorso il ragazzo. Il 19enne è stato colpito per uno scambio di persona ...