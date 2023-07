Fringe benefit | scopriamo cosa sono e quali vantaggi offrono

Dal 3 luglio 2023, l'ultimo Decreto Lavoro è legge: è stato approvato dal Governo nei giorni scorsi e, tra le varie novità, contiene anche una parte dedicata ai, vale a dire quella possibile integrazione del reddito dipendente che le imprese scelgono di erogare e che va ad aggiungersi al salario previsto . Si tratta, in altri termini, di somme ...Dagli Stati Uniti e dal Regno Unito però arriva un nuovoaziendale, molto poco, destinato a far discutere. I media gli hanno già trovato un nome: bonus divorzio , un sostegno che le ...... all'aumento della soglia esentasse fino a 3mila euro per ie al bonus assunzioni ma anche ai contratti a termine. Vediamo cosa prevedono. Nuove regole per contratti a termine al via ...

Fringe benefits 2023 check list per i datori di lavoro Fiscoetasse

Gli esperti di Coverflex rispondono alle domande più comuni sui fringe benefit trovate online dopo l’approvazione del nuovo Decreto Lavoro.Pensioni, nella legge di Bilancio 2024 solo una misura ponte: il governo punta su taglio cuneo fiscale e fringe benefit ...