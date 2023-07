Frigoriferi colorati per arredare con stile la cucina

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Life&People.itcasa cone funzionalità, queste le due linee guida che oggi si seguono nelle scelte di arredamento. C’è chi ci si affida a professionisti del settore e chi decide di farsi guidare dai propri gusti perchè anche se non si è esperti di design o architettura, il mercato offre moltissime idee creative ed ispirazioni per poter caratterizzare la propria casa, trae innovazione. Grande attenzione viene dedicata alla: imperativo del momento è che sia bella e funzionale. Indubbiamente il re di questo ambiente è il frigorifero, un tempo elettrodomestico da nascondere, oggi da mostrare e sfoggiare anche per chi vive in piccoli appartamenti o addirittura in un monolocale, è tentato ad acquistare un frigorifero di design. Proprio in questi ultimi anni, infatti, le proposte si sono ...