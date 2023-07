Frattamaggiore | Raffaele muore a 20 anni incastrato in una macina industriale

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Una fine atroce per un ragazzo di appena 20Vergara, strappato alla vita dopo un grave incidente sul lavoro. Questa mattina a, in via Sossio Russo, il giovane è morto dopo essere rimastoin una, operaio ventenne mortoin unaLe circostanze dell’incidente sono ancora poco L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La prima ufficialità per quanto riguarda l'organico è la permanenza diVergara, tra i ... Raffica di ufficialità per ilche riparte dai portieri D'Auria e Liguori, dai difensori ...Dopo l'addio di Niutta, l'imprenditoreMosca ha rilevato il titolo dell'Atletico Calcio e ... la prima scelta resta, ma non mancano ulteriori interessi da altre piazze. .c - ...Sarà un pomeriggio interessante giovedì 29 giugno 2023, a Villa Laura sede dell'Università San, polo di Â, in via Sossio Russo, dove dalle ore 18,30 si terrà la presentazione del libro 'La RAI a Napoli. 1963 - 2023: sessant'anni di televisione all'ombra del Vesuvio' edito ...

Tragico incidente sul lavoro a Frattamaggiore, operaio di 20 anni muore stritolato da un macchinario Corriere

Si chiamava Raffaele Vergara, nato a Napoli nel 2003, aveva solo 20 anni. Il giovane ha perso la vita sul lavoro. L’ennesimo caso in un Paese dove la sicurezza, mentre si svolge la propria attività pr ...Non mancano inoltre movimenti per Il Punto di Svolta e Cimitile: queste le ultime notizie di mercato nello scenario di Promozione ...