Frattamaggiore | operaio ventenne muore incastrato in una macina industriale

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Una fine atroce per un ragazzo di appena 20 anni, strappato alla vita dopo un grave incidente sul lavoro. Questa mattina a, in via Sossio Russo, un giovane classe 2003 è morto dopo essere rimastoin unamortoin unaLe circostanze della tragedia sono ancora poco L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

A fine marzo un altroè morto travolto da tubi e impalcature a, in provincia di Napoli . Nei primi due mesi del 2023 in Italia ci sono stati 100 morti sul lavoro , pari a 12 ...Un40enne , originario della Polonia, è morto a causa di un incidente sul lavoro a, in provincia di Napoli. L'uomo, secondo quanto emerge, sarebbe stato travolto da tubi e ...A fine marzo un altroè morto travolto da tubi e impalcature a, in provincia di Napoli . Nei primi due mesi del 2023 in Italia ci sono stati 100 morti sul lavoro , pari a 12 ...

Tragico incidente sul lavoro a Frattamaggiore, operaio di 20 anni ... Corriere

Sul posto il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Napoli Nord, i carabinieri e personale dell’Asl Napoli 2 Nord.La tragedia si è verificata nella mattinata di oggi nello stabilimento dell’azienda Delifood a Frattamaggiore, nella provincia di Napoli ...