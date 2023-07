Frattamaggiore | operaio di 20 anni morto incastrato in un macchinario per le spezie | l' addio sui social | Un ragazzo esemplare

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Un giovanedi 20di nome Raffaele Vergara ha perso la vita durante un incidente sul lavoro. Le cause esatte dell'accaduto sono ancora oggetto di indagine, ma sembra che si siaall'interno di unutilizzato per la macina delle, morendo sul colpo. La vittima e

Raffaele Vergara, operaio di 20 anni muore incastrato in un macchinario per la macina delle spezie a Frattamag ilmessaggero.it

Non si ferma la strage delle ‘morti bianche’ in Campania, tra le regioni italiane a maggior rischio di incidenti sul lavoro. Davanti a una situazione resa ancor più drammatica dalla precarietà, dalla ...Per cause in corso di accertamento, un operaio sarebbe rimasto incastrato all’interno di un macchinario utilizzato per la macina delle spezie decedendo sul colpo. La vittima è un ragazzo del 2003. Sul ...