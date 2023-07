Forza Italia con Salvini Antonio Tajani ad Affari | Una nostra proposta

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Matteotrova un importante alleato nella sua battaglia per la pace fiscale. Dopo i dubbi espressi da Fratelli d'arriva il sostegno pieno di, segretario degli azzurri, vicepremier e ministro degli Esteri, afferma ad Affarni.it: "La pace fiscale è unadifin dalla scorsa legislatura. Non si Segui su affarni.it

È l'inesatta versione che il deputato diGiorgio Mulè , ospite di In Onda Estate (La7), fornisce delle discusse parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio , quando il 12 luglio , ...La notizia è stata data in aula alla Camera dal deputato di, Giorgio Mulè , visibilmente commosso... al pari di quello di Giovanni Falcone, mantiene inalterabiledi richiamo ed è legato ai ... ed a tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la giustizia e hanno reso onore all'".

Arezzo, 19 luglio 2023 – “Ho letto il comunicato stampa del coordinamento provinciale di Italia Viva e colgo l’occasione per ringraziarli dell’attenzione, che a onor del vero non è delle ultime ore. R ...La cerimonia dei funerali del Cavaliere sembra mettere in scena la fine di quella che fu la Milano capitale morale dell’Italia raccontata profeticamente da ...