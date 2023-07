Forino | giovane 31enne trovato impiccato in un capanno in campagna

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa scoperta nel primo pomeriggio, il ragazzo A.R.N. di 31 anni si è tolto la vita neldei genitori in. A fare la macabra scoperta il fratello che subito ha lanciato l’allarme. Sul posto i carabinieri diagli ordini del luogotenente Raffaele Fresa e il 118 che non ha potuto far altro che constatarne la morte. La salma è stata trasportata presso l’ospedale Moscati a disposizione del magistrato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

